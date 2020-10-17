Türk basınına yıllarca emek veren Gazeteci Mehmet Öztoprak, Ankara’da Bayındır Hastanesi’nde Perşembe günü kalp ameliyatı oldu. Ameliyatı, bu alanın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Yaman Zorlutuna gerçekleştirdi. Öztoprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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