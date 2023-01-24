Gazeteci Orhan Erinç için TGC'de tören

Erinç´in cenazesi Şakirin Camisi´nde kılınan namazının ardından Merdivenköy Mezarlığı´na defnedilecek.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ´NİN SAVUNUCUSUYDU"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Orhan Erinç´in kaybı beni fazlasıyla üzdü. Orhan Erinç, Türkiye Cumhuriyeti´nin savunucusu bağımsızlık ve laiklik için uğraş veren gazetecilerden birisiydi. TGC ile yollarımız kesiştiğinde cemiyetimizin kurumsallaşması açısından ondan çok yararlanacağımızı düşünüyordum. Öyle de oldu. Çetin Emeç´in gazetesinden başlayan arkadaşlığımız ölene dek hiç kopmadı. Ben ona Bab-ı Ali´nin belleği derdim. O insanları tanır ve anardı. İyi bir köşe yazarıydı. Burhan Felek´i örnek alırdı. Şu açıdan söylüyorum bunu; Burhan Felek´ten aldığı bir tür eğitimle hiç imla hatası yapmazdı." dedi.