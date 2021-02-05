Gazeteciler Yıldız ve Dükel'e istenen hapis cezaları belli oldu

AA

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Yıldız, Dükel ile tutuklu sanık Baran ve avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından medya ombudsmanı Faruk Bildirici, tanık sıfatıyla dinlenildi.

Tanık Bildirici, Yıldız ve Dükel'in Baran ile gazeteci-haber kaynağı ilişkisinin bulunduğunu ifade etti. Sanıklar arasındaki görüşmelerin gizli içeriğe sahip olmadığını söyleyen Bildirici, sanıklar arasındaki görüşmelerin çoğunda bilgi alışverişinin bulunmadığını belirtti.

Baran'ın aktardığı bilgilerin çoğunun daha önce açık kaynaklarda yer almış olduğunu aktaran Bildirici, Yıldız ve Dükel'in yayınlarında ulusal çıkarlara aykırı bir durum olmadığını dile getirdi.

- Esasa ilişkin mütalaa açıklandı

Tanık dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, Baran'ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri kullanarak Yıldız ve Dükel'e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini bildirdi. Mütalaada, 3 sanığın ayrı ayrı "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 31 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesini talep edildi.

Mütalaada ayrıca, tutuklu sanık Baran'ın tutukluluk halinin devamı istendi.

Esasa ilişkin savunmaları sorulan sanıklar ve avukatları, süre verilmesi talebinde bulundu.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine, sanık Baran'ın tutukluluğunun devamına hükmederek davayı 8 Mart'a erteledi.