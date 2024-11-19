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        Gazetecinin ölümünde sürücü serbest

        İstanbul Beyoğlu'nda köprü üstünde yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İlker Yağmur'a çarparak ölümüne neden olan taksici adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:43
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        Gazetecinin ölümünde sürücü serbest
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        Beyoğlu'nda köprü üstünde yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İlker Yağmur'a (44) taksi çarptı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanman Yağmur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken adliyeye sevk edilen şoför Ersin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde merdivenlerden köprüye çıkan gazeteci İlker Yağmur (40), bariyerleri aşarak yol kenarından Dolapdere istikametine doğru yürümeye başladı. O sırada taksiyle seyir halinde olan Ersin A., yolda yürüyen Yağmur'a çarptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağmur ağır yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yağmur'u ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlker Yağmur'un cenazesinin dün ikindi namazına müteakip Bakırköy Florya'daki Basınköy Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        TAKSİCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Olayın arından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Taksi şoförü Ersin A. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan Taksi şoförü, 'taksirle öldürme' suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ersin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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