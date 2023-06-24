Türkiye’nin en önemli at yarışlarından biri olan Gazi Koşu’sunun 97.’si için tarih netleşti. At yarışı seven kişilerin vatandaşların arama motorlarında araştırdığı, "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ödül ne kadar?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.