Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı

Gazi Üniversitesi (GÜ) ile Modern Pentatlon, Badminton, Kano, Masa Tenisi ve Judo federasyonları arasında sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı
AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilgili federasyonlara bağlı sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testlerinin yanı sıra federasyonlarla bilimsel araştırmalara yönelik iş birliğinde bulunacak.

Merkez, sporcuların sakatlıklardan korunmasına da yardımcı olacak. İş birliği ile antrenörlerin eğitimleriyle proje temelli faaliyetler de yürütülecek.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, imza töreninde yaptığı konuşmada, spora değer veren bir üniversite olduklarını belirtti.

Bu protokollerle birlikte şu ana kadar sporla ilgili 14 federasyonla ikili iş birliği anlaşması yaptıklarını ifade eden Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi'nde çok sayıda milli sporcunun eğitim gördüğünü aktardı.

Federasyon temsilcileri ise protokollerin sporun gelişimine önemli katkılar sunacağını kaydederek, Rektör Yıldız'a teşekkür etti.

İmzalar, Rektör Yıldız ile Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Yaprak ve Judo Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır tarafından atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fas Dışişleri Bakanı Libya toplantılarının amacını açıkladı
AJANS HABERLERİFas Dışişleri Bakanı'ndan Libya toplantıları ...