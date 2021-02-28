Gaziantep Başkanı Büyükekşi'den hakem tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGazişehir
ABONE OL

Gaziantep Başkanı Büyükekşi'den hakem tepkisi

Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep'in başkanı Mehmet Büyükekşi, maçta iki gollerinin iptal edildiğini hatırlatarak, hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu

Gaziantep Başkanı Büyükekşi'den hakem tepkisi

Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Konyaspor maçında oyuncularının göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını ifade etti.

Maça üç puan hedefiyle gittiklerini, futbolcularının da bu hedef için sahada üzerlerine düşeni yaptığını belirten Büyükekşi, "Skor anlamındaki şanssızlıklarımızı bir türlü yenemiyoruz. Maç boyunca oyunun tek hakimi olmamıza rağmen, gerek verilmeyen gollerimiz, gerekse direkten dönen şutumuzla yine galibiyeti kaçırdık. Ancak gösterilen bu performans devam ettiği sürece puan kazanmaya devam edeceğiz. Konya karşısında belki bu şanssızlığımızı yenemedik ama uzun vadede bunu tersine çevirmeyi başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İyi mücadele ettikleri bir maçta iki puan kaybettikleri için üzüntülü olduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Son dakikalarda defans oyuncularımızla bile gol aradık. Son saniyede yakaladığımız pozisyonda üç futbolcumuzdan birisi o topa dokunabilse bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak tekrar belirtmek isterim ki gösterilen hırs ve mücadele bizleri memnun etmiştir. Ama bir noktaya dikkat çekmek lazım. Karşılaşmada iki golümüz iptal edildi ve bu düdüklerin üst sırada yer alan takımların maçlarında çalınmayacağına inanıyoruz. Maçın hemen başında Dicko'nun golüyle skoru 1-0'a getirdik. Maçın hakemi de gol kararını veriyor ancak çok tartışılacak şekilde VAR kararıyla gol iptal edildi. Bununla birlikte maçın ikinci yarısında Papy'nin (Djilobodji) kafa golündeki faul kararı Türkiye'de kaç takıma verilebilirdi? Bunu gerçekten merak ediyorum, bu kadar ucuz faul kararı verilir mi? Sormak istiyoruz Papy'nin kaydettiği golde ne VAR? Rakibimizin de maç sonunda hakem hakkında açıklamaları oldu, elbette onlara da saygı duyuyoruz. Her maç öncesi hakem hatalarının konuşulmadığı bir maç olsun diye temennilerde bulunsak da bu talihsizlikler ne yazık ki sürmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana ayrıcalık değil eşitlik istediğimizi belirttik. Ama ne yazık ki hakem hataları canımızı yakmaya devam ediyor. Umarım ligin geri kalan kısmında bu tarz senaryolarla karşılaşmayız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boupendza'da son dakika: Fenerbahçe'yi istiyor!
FUTBOLBoupendza itirafı!
Galatasaray BB Erzurumspor maçının SON DAKİKA yazar yorumları
FUTBOLMucize golcü!
Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe 11'leri | FB TS maçı saat kaçta
FUTBOLDev maçın 11'leri
Altınordu'da Enis Destan son 6 maçında fileleri havalandırdı
FUTBOLEnis Destan rüzgarı
Hellas Verona: 1 - Juventus: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLJuve'ye Verona çelmesi
Sumudica'dan son dakika açıklama: Jose Mourinho gelse başarılı olamaz
FUTBOL"Mourinho gelse başarılı olamaz"
Mostafa Mohamed’den 6. maçında 6. gol
FUTBOLDurdurulamıyor!
LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik
FUTBOLLeBron ve Zlatan arasında polemik
Beşiktaş - Denizlispor maçı yazar yorumları
FUTBOL"En güçlü aday..."
MAÇA DOĞRU! Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
FUTBOL"Ciddiyetinizi koruyun"