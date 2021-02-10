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Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın gidişatından memnun

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımda yakalanan pozitif atmosferin kendilerini sevindirdiğini belirterek, Trabzonspor maçında da sahaya puan veya puanlar için çıkacaklarını bildirdi

Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın gidişatından memnun

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen hafta Göztepe karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyetin anlamlı olduğuna işaret etti.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun göreve gelmesiyle birlikte geçiş süreci yaşadıklarını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

''Ancak bu sürecin sonunun asla olumsuz olmayacağına inanıyorduk. Son dört maçımızda şanssız bir süreç yaşadık ancak hiçbir zaman futbolcularımıza olan inancımızı kaybetmedik. Kaliteli bir takımız ve neler yapabileceğimizi herkes biliyor. Bu sebeplerden dolayı Göztepe karşılaşmasında alınan üç puan gerçekten çok anlamlıydı ve bir kez daha öz güven kazandırdı. Takımımızın üzerinde ister istemez bir baskı vardı ancak onlar kalitelerini ispatlamayı başardılar. Hak ettiğimiz ve üstün bir mücadele örneği sergilediğimiz karşılaşmayı galibiyetle tamamlamak elbette bizleri çok mutlu etti.''

Futbolcuların karşılaşma boyunca terlerinin son damlasına kadar savaştıklarını ve özellikle gollerden sonra yaşanılanların kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Büyükekşi, ''Hocamızın göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen takımla yakaladığı pozitif atmosfer bizleri sevindiriyor. Gerçekten futbolcularıyla çok kolay empati yaparak, onlara bir arkadaş gibi yaklaşıyor. Gerek gollerden sonra, gerekse de oyundan çıkan tüm oyuncularımızın teknik direktörümüz Pinto ile oldukça samimi bir şekilde kucaklaşması da bunun bir göstergesidir. Bu ortamımız devam ettiği sürece biz başarılı olacağımızı biliyoruz. Yaşanan bu güzel görüntüler en az galibiyet kadar bizleri sevindirdi.'' ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMA DAVET ÇAĞRISI

Takımın kadrosunda bulunan her futbolcunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Büyükekşi, kadrolarında hem genç hem de uluslararası tecrübeye sahip yıldız futbolcuların bulunduğunu, kimsenin en ufak bir ego sorunu yaşamadığını, arkadaşlığın ön planda olduğunu belirtti.

Yerli ve yabancı futbolcuların ilişkisinin sadece saha içi değil saha dışında da kendilerini mutlu ettiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Bunun yanı sıra takımımızda özellikle son zamanlarda öne çıkan Muhammet Demir, Kenan, Oğuz Ceylan ve Günay Güvenç gibi hem özverili hem de başarılı isimlere sahibiz. Sezon sonu itibarıyla ülkemiz Avrupa Şampiyonası'na katılacak ve en büyük amaçlarımızdan biri de oyuncularımızın ay-yıldızlı formamız altında bizleri temsil etmesi. Kadromuzda bulunan Ertuğrul ve Güray Vural daha önce bu gururu yaşamış isimler. Tüm oyuncularımızın bunu başarabilecek kaliteye ve potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Umut ediyorum ki, hem takımımızın performansı hem de oyuncularımızın performansı daha da iyi olacaktır. Hak eden arkadaşlarımızın da milli takımlar seviyesinde takımımızı temsil edeceğine inanıyorum.'' görüşünü paylaştı.

TRABZONSPOR KARŞISINDA HEDEF GALİBİYET

Büyükekşi, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçından da galibiyet beklediklerini aktardı.

Göztepe maçıyla birlikte takımın üzerindeki oluşan baskıyı da atlatmayı başardıklarını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

''Şu an tüm futbolcularımızın yüzü gülüyor ve kendilerini daha da öz güvenli hissediyorlar. Hafta sonu özellikle son zamanlarda gösterdikleri performansla belki de ligin en iyi takımlarından Trabzonspor ile karşılaşacağız. Trabzonspor'a büyük saygımız bulunuyor ve bu devam edecek. Ancak bizim de özellikle Göztepe karşısında alınan galibiyetin daha değerli olması adına bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Her zaman dile getirdiğim gibi umarım maçın ardından hakem hatalarının değil dostluğun ve iyi futbolun konuşulduğu bir müsabaka yaşarız. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum. Trabzonspor maçında da üç puan adına ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için mücadele edeceklerdir.''

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