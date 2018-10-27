Maça etkili başlayan konuk ekip, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 16-8 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol, kaydettiği 8 sayının tamamını Jekiri ile buldu.
İkinci periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, Ahmet Duverioğlu ve Morgan ile sayılar üreterek, devreyi 36-23 önde geçti.
Gaziantep Basketbol, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparken, 25. dakikada farkı 4 sayıya (39-35) kadar indirdi. Ev sahibi ekibin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 48-41 galip durumda girdi.
Dördüncü periyotta Gaziantep Basketbol'un Jekiri ile bulduğu sayılar yeterli olmazken, sarı-lacivertliler salondan 67-55 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 16 sayı üreten Ahmet Düverioğlu oldu.
SALON: Şahinbey Karataş
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Musa Kazım Çetin
GAZİANTEP BASKETBOL: James 2, Vasiliauskas 3, Jekiri 8, McKissic 9, Can Uğur Öğüt 6, Orhan Hacıyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram 2, Tomas 14, Doğan Şenli 11
FENERBAHÇE: Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Melli 4, Datome 9, Morgan 9, Slaukas 11, Egehan Arna, Guduric 7, Ali Muhammed 11, Ahmet Düverioğlu 16
1. PERİYOT: 8-18
DEVRE: 23-36
3. PERİYOT: 41-48GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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