Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep ekibi, Delroy James'i sezon başında Yunanistan'ın AEK takımından 1 yıllığına kiralamıştı.

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