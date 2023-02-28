İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında söz konusu bölgelerde mücadele eden birçok spor kulübü liglerinden çekilme kararı almıştı.

Gaziantep Basketbol Takımı ise BSL ve FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edeceğini duyurdu. Avrupa kupasını Türkiye’ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Gaziantep Basketbol, kalan maçlarını İstanbul'daki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynayacağını bildirdi.

Gaziantep'i, Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Gaziantep FK ise ligden çekilme başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmişti.