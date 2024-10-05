UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitimiyle gözler Süper Lig müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda 8. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantep'e konuk oluyor. Siyah- beyazlılar ligde 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan Gaziantep 4 puanla 15. sırada bulunuyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?