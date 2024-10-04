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        Haberler Bilgi Spor Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Haberleri

        Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitimiyle gözler Süper Lig müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda 8. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantep'e konuk oluyor. Siyah- beyazlılar ligde 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan Gaziantep 4 puanla 15. sırada bulunuyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:57
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta Ajax'a 4-0 mağlüp olan Beşiktaş 2. hafta maçında evinde Frankfurt'a 1-3 mağlüp oldu. Öte yandan ligde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah- beyazlılar, Trabzonspor ile berabere kaldı ve tek puan kaybını bu deplasmanda yaşadı. Lig'deki güzel gidişatını devam ettirmek isteyen kara- kartal Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        2

        GAZİANTEP- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Gaziantep- Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        3

        GAZİANTEP- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, İmmobile

        5
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