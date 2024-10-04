UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta Ajax'a 4-0 mağlüp olan Beşiktaş 2. hafta maçında evinde Frankfurt'a 1-3 mağlüp oldu. Öte yandan ligde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah- beyazlılar, Trabzonspor ile berabere kaldı ve tek puan kaybını bu deplasmanda yaşadı. Lig'deki güzel gidişatını devam ettirmek isteyen kara- kartal Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...