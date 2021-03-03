Gaziantep Büyükşehir Belediyesindeki 6 bin 317 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenindeki konuşmasında, ülke genelinde çalışma hayatında çok önemli atılımların gerçekleştirildiğini söyledi.

Arslan, toplu iş sözleşmesinde "eşit işe eşit ücret" felsefesinin ön planda tutulduğunu aktararak, "Farklı şirketlerdeki aynı işi yapan arkadaşlarımızın üzerindeki maaş farklılıklarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Bu, aylarca süren çalışmanın ürünü oldu. Böyle bir çalışma her belediyeye örnek olabilir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek çalışanlara imkanlar dahilindeki en iyi şartları sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, 6 bin 317 işçinin haklarını içeren toplu iş sözleşmesi, Arslan ve Şahin tarafından imzalandı. Sözleşme kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesindeki en düşük işçi ücreti aylık 3 bin 557 lira oldu.