Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

AA

Gaziantep'te de camilerde cuma hutbesinde su israf etmemenin önemi anlatıldı.Hutbe arasında vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da da cuma namazında yağmur duası yapıldı.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Dergah Camisi'ndeki yağmur duasında, uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak, özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirildi, rahmet temennisinde bulunuldu.Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.Kilis'te, kış döneminde yeterli yağmur yağmaması ve kuraklık endişesi nedeniyle cuma namazında yapılan yağmur duası ilgi gördü.Aralarında çocukların da bulunduğu cemaat imam eşliğinde yağmur duası yaparak, bol ve hayırlı yağmur diledi.Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da aynı şekilde yağmur yağması için cuma vakti eller semaya yükseldi.