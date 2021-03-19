Gaziantep Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Gaziantep'te cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Gaziantep cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 19 Mart Diyanet Gaziantep Cuma namaz saati ve Gaziantep haftalık namaz vakitleri
19 MART 2021 GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ
19 Mart 2021 Gaziantep Cuma namazı saati: 12:43
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|19 Mart 2021 Cuma
|05:09
|06:29
|12:43
|16:08
|18:48
|20:03
|20 Mart 2021 Cumartesi
|05:07
|06:27
|12:43
|16:08
|18:49
|20:04
|21 Mart 2021 Pazar
|05:06
|06:26
|12:43
|16:09
|18:50
|20:05
|22 Mart 2021 Pazartesi
|05:04
|06:24
|12:42
|16:09
|18:51
|20:06
|23 Mart 2021 Salı
|05:03
|06:23
|12:42
|16:10
|18:52
|20:07
|24 Mart 2021 Çarşamba
|05:01
|06:21
|12:42
|16:10
|18:52
|20:08
|25 Mart 2021 Perşembe
|04:59
|06:20
|12:42
|16:10
|18:53
|20:09
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
YORUMLAR