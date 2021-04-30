İç sahada ligin en başarılı ekiplerinden birisi olarak dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, uzun zamandır süren deplasmandaki kötü gidişi Başkent temsilcisine karşı sonlandırdı.

Ankaragücü galibiyetiyle 54 puana ulaşan Gaziantep, son olarak 23 Aralık'ta Kasımpaşa ile dış sahada yaptığı maçı 4-0 kazandı. Kırmızı-siyahlılar, son 10 dış saha maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1),İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve Yeni Malatyaspor'la (2-2) berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor (1-2),Çaykur Rizespor (0-3),Fatih Karagümrük (0-2),Trabzonspor (0-1),Beşiktaş (1-2),Fenerbahçe (1-3) ve Aytemiz Alanyaspor'a (3-2) ise yenildi.

Sahasında 36 puan toplayan Gaziantep, dün MKE Ankaragücü galibiyetiyle dış sahadaki puanını da 18'e çıkardı.