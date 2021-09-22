Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü maçın 10. saniyesinde Muhammet Demir kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu Süper Lig tarihinin en erken golüne imza attı.
Gaziantep: 1 - Medipol Başakşehir: 0
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel (Dk. 46 Messaoudi), Caulker, Djilobodji, Figueiredo (Dk. 68 Jefferson), Recep Niyaz (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir, Sagal (Dk. 83 Kenan Özer), Doğan Erdoğan (Dk. 76 Borven)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Duarte), Epuraeanu (Dk. 63 Aleksic), Visca (Dk. 83 Chadli), Berkay Özcan, Okaka, Zulj (Dk. 46 Ndayishimiye), Gulbrandsen (Dk. 46 Deniz Türüç)
Gol: Dk. 1 Muhammet Demir (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 8 Merkel, Dk. 30 Recep Niyaz (Gaziantep), Dk. 90 Ponck (Medipol Başakşehir)
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