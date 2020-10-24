Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü 75. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK bu sonucun ardından 7 puana yükseldi. Konyaspor ise 6 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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