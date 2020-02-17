Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu Çaykur Rizespor'du.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta ev sahibi 52. dakikada Andre Sousa, savunmaya çarpan vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
2 PENALTI KAÇTI, SUMUDICA ÇILDIRDI
Golün ardından sahalarda ender görülecek olaylar yaşandı. Gaziantep, 57. ve 61. dakikalarda penaltı kazanırken topun başına geçen Muhammet Demir, iki atışta da golü bulamadı. Teknik direktör Sumudica, ikinci penaltı öncesi başkasının atmasını isterken Muhammet'in buna kulak asmaması sonrası çılgına dönüp soyunma odasına gidip geri döndü.
Uzatma bölümünde Djilobodji, kafaylı farkı ikiye çıkarırken mücadele 2-0 noktalandı.
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