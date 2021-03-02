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Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek 3 hafta sonra galip geldi.

Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, 10 kişi kaldıktan sonra geri döndü ve Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği, 2001/02 sezonundan sonra ilk kez üst üste 10 maçta galibiyet alamadı.

17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.

24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Maxim'in korner atışında Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

59. dakikada Gaziantep, beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yakın yerde rakibinden topu kapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

64. dakikada sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında penaltı noktasına yakın alanda topla buluşan Maxim'in sert şutunda, top kaleci Nordfeldt'den döndü.

70. dakikada ceza sahasında rakibinden topu alan Olkowski, Dicko'ya pas verdi. Dicko'nun şutunda, kaleci Nordfeldt topu engelledi.

79. dakikada Gaziantep, öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında ceza alanı içinde Jefferson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Kenan Özer),Tosca, Güray Vural, Osama Rashid (Dk. 46 Vetrih),Andre Sousa (Dk. 57 Jefferson),Maxim (Dk. 83 Miranda),Mirallas, Dicko (Dk. 76 Enver Cenk Şahin)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım (Dk. 72 Angelo),Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Furman (Dk. 83 Sami Gökhan Altıparmak),Sefa Yılmaz (Dk. 90 İlker Karakaş),Sandro Lima

Goller: Dk. 17 Sandro Lima (Gençlerbirliği),Dk. 59 Kenan Özer, Dk. 79 Jefferson (Gaziantep)

Kırmızıkart: Dk. 57 Mirallas (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

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