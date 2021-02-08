Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Goller, 54. dakikada Papy Djilobodji ve 76'da Kevin Mirallas'tan geldi. Yeni teknik direktörleri Ricardo Sa Pinto ile ilk kez kazanan Gaziantep 4 maç aradan sonra 3 puana kavuştu. Göztepe ise Ünal Karaman yönetimindeki 4. maçını da galip bitiremedi. Öte yandan maçta Göztepe'nin attığı 2 gol VAR incelemesiyle iptal edildi.