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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:01
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        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Göztepe deplasmanda 64. dakikada Ahmed Ildız ile öne geçerken; Gaziantep temsilcisi bu gole 77'de Christopher Lungoyi ve 82. dakikada ise Deian Sorescu (p) ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Gaziantep FK yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 12 puana yükseldi. Göztepe ise 15 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.

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