Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Göztepe deplasmanda 64. dakikada Ahmed Ildız ile öne geçerken; Gaziantep temsilcisi bu gole 77'de Christopher Lungoyi ve 82. dakikada ise Deian Sorescu (p) ile karşılık verdi.