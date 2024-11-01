Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe deplasmanda 64. dakikada Ahmed Ildız ile öne geçerken; Gaziantep temsilcisi bu gole 77'de Christopher Lungoyi ve 82. dakikada ise Deian Sorescu (p) ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 12 puana yükseldi. Göztepe ise 15 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.