Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk etti.
Teknik direktör Marius Sumudica ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ev sahibi, 31. dakikada Kvrzic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı böyle biterken 61. dakikada Kolovetsios, skora dengeyi getirdi.
77. dakikada ev sahibi penaltı kazanırken atışı kullanan Maxim skoru belidi: 2-1.
Antep evinde üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 34 yaptı. Kayserispor ise 16 puanda kaldı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Güray, Olkowski, Maxim (Dk. 82 Morais),Mirallas (Dk. 70 Kozulj),Kenan Özer, (Dk. 67 Cenk Şahin),Muhammet Demir
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan - Aziz Behich (Dk. 82 Nurettin),Sapunaru, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski (Dk. 85 Emre Demir),Lennon (Dk. 46 Yaw Ackah),Pedro, Attamah, Fernandes (Dk. 46 Gustavo Campanharo),Kanga (Dk. 82 İlhan Parlak)
GOLLER: Dk. 31 Zoran Kvrzic (KK) Dk. 76 (P) Maxim (Gaziantep FK) - Dk. 61 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Vetrih (Gaziantep FK) - Kanga, Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
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