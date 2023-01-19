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Gaziantep FK: 7 (P) - Konyaspor: 6 (P)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 120 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarını Gaziantep FK 7-6 kazandı ve çeyrek finale yükseldi

Gaziantep FK: 7 (P) - Konyaspor: 6 (P)
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı penaltılar sonucunda Gaziantep FK kazandı.

Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalarda, Gaziantep FK 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile golü bulurken, Konyaspor ise 120+4. dakikada Mame Diouf ile eşitliği sağladı.

Ayrıca, Konyaspor'dan Guilherme maçın 120+2. dakikasında penaltı kaçırdı.

Penaltı atışlarında 7'de 7 yapan Gaziantep FK'ye karşı Konyaspor'da Uğurcan penaltı atışından faydalanamadı.

Konyaspor'da İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

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