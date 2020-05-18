Mehmet Büyükekşi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 19 Mayıs 1919'un şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

Bu tarihte Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya, Sivas ve Erzurum'un ardından tüm Anadolu'yu dalga dalga aydınlattığını, ardından da Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğunu ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan eden Atatürk, genç Türkiye Cumhuriyetini de geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize emanet etmiştir. Çünkü gençlik gelecektir. Gençliği olmayan bir milletin geleceği de olmaz. Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.' diyerek, gençlere olan güvenini göstermiştir. Gençlerimizin bu sorumluluğu büyük bir başarı ile yerine getireceğine, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu eşsiz vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Atatürk'ün spora ve sporcuya en çok değer veren liderlerden biri olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, "Atatürk'ün, 'Sporsuz bir millet gerilemeye mahkumdur.' ve 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' şeklindeki sözleri ışığında Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak için çalıştık. Gaziantep FK olarak, Atatürk'ün bu anlamlı sözlerinin ışığında, sporun gelişmesi, tabana yayılması ve dolayısıyla daha geniş kitlelerin sporla buluşması için büyük gayret içerisindeyiz. Bu amaçla oluşturduğumuz gençlik platformuyla, gençlerimizin hayatın her alanında geleceğe daha iyi hazırlanmalarını hedefliyoruz. Kovid-19 salgını dolayısıyla yavaşlayan 4 bin 200 kişilik gençlik platformu çalışmalarımız, salgının atlatılmasının ardından yeniden hız kazanacaktır." ifadelerini kullandı.