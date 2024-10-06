Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, galibiyete yakın taraf olduklarını ancak hakem yönetiminin buna engel olduğunu söyledi.

"PENALTI VERMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER"

Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nun kararlarına tepki gösteren Memik Yılmaz, "Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Ligde 7. maçımıza çıktık ama aynı hakem ikinci kez görevlendirildi buraya. Türkiye'deki futbol camiasının lütfen bu maçı izlemelerini istiyorum. Olmayan, hak etmediğimiz bir penaltı. Verilebilmek için her türlü yolu denediler 6 dakika incelendi. Galatasaray maçında normal penaltımız bile dahi verilmedi. Bir saniye bile dahi incelenmedi. Biz büyük bir camiayız. İlla herkes gibi çıkıp birilerini mi suçlamamız lazım. Allah rızası için herkes bu maçı bir seyretsin" açıklamasında bulundu.