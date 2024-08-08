Gaziantep FK, Brezilyalı stoperi açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, defans hattını tecrübeli bir oyuncu ile güçlendirdi.

Gaziantep FK, son olarak Coritiba forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Viana'yı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Bruno Viana, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.