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        Haberler Spor Transfer Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Juventus rezerv takımında forma giyen 24 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Christopher Lungoyi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:28
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        Gaziantep'e Juventus'tan transfer!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep ekibi, son olarak Juventus rezerv takımında oynayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı. Yeni transfer Lungoyi, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

        Kongo’nun Kinshasa kentinde dünyaya gelen Lungoyi, futbola Servette takımının altyapısında başladı. 2017 yılında Servette A takımında forma giyen Lungoyi, 2019 yılında Porto B takımında, 2020 yılında ise Lugano takımında forma giydi. 2021 yılında 3.4 milyon Euro karşılığında Juventus U23 takımına transfer olan Lungoyi, sırasıyla St. Gallen, Ascoli, Yverdon Sport formalarını terletti. Kariyerinde toplam 166 resmi karşılaşmaya çıkan Lungoyi, 32 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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