İHA

Gaziantep FK kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 42. haftasında oynayacağı A.Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, üç futbolcumuzun daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiştir. Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır" denildi.