Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da hakemlere tepki var! Mücadelenin 5. dakikasında Vitor Hugo'nun atılması gerektiğini savunan Güneydoğu ekibi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak karara tepki gösterdi. Gaziantep FK'nın paylaşımında pozisyonun fotoğrafları kullanılırken "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadelerine yer verildi.

"NEDEN BÖYLE OLUYOR BİLMİYORUM"

Mücadelenin ardından konuşan ve karşılaşmayı değerlendiren Dicko, "Takım halinde bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'a zorluk çıkardık. Hakem kararlarını konuşmak gerekiyor bugün. 5. dakikada kırmızı kart vardı, 44. dakikada ise penaltı pozisyonu vardı, dönen top gol oldu. Türkiye gerçekten çok büyük bir futbol ülkesi, neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu kararlar gölge düşürüyor." ifadelerini kullandı.