Büyükekşi, yaptığı açıklamada, geçen haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu ifade etti.

Ankara gibi zorlu bir deplasmanda, birçok eksikleri olmasına rağmen galibiyete ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde Galatasaray maçı bulunuyor. Bu karşılaşmayı da kazanarak hem tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hem de tüm Gaziantep halkımızı sevindirmeyi umut ediyoruz. Evimizde Beşiktaş'a karşı galip gelmesini bilmiştik, inanıyorum ki oyuncularımız cumartesi günü stadyumu dolduracak olan taraftarlarımızla omuz omuza vererek bu karşılaşmayı da kazanacaktır. İyi gidişatımızı Galatasaray maçında da sürdüreceğimize şüphem yok."

"KARŞILAŞMA FAİR-PLAY ÇERÇEVESİNDE DOSTÇA GEÇECEK"

Gaziantep'in Süper Lig'e olan hasretinin Gaziantep FK aracılığıyla giderildiğini anlatan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Gaziantep halkı birkaç yıl Süper Lig'e uzak kalmıştı. Geçtiğimiz sezon kulübümüz, bu sevinci taraftarlarımıza yaşattı. Böylesine büyük takımlarla oynanan karşılaşmalar öncesinde de her şehirde olduğu gibi farklı bir hava oluyor. İstanbul'daki, diğer şehirlerdeki Galatasaray taraftarlarının da Gaziantep şehrine gelecek olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını duyuyorum. Futbol birleştirici bir unsurdur, bizler de bu doğrultuda taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Umarım karşılaşma fair-play çerçevesinde dostça geçecektir ve kazanan Gaziantep olacaktır."

"BİRLİKTELİĞİN OLDUĞU YERDE BAŞARI DA GELECEKTİR"

Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin kalıcı faaliyetler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu arkadaşlarımızla başarılı bir takım devraldık. Bundan sonraki bu süreçte de bayrağı en iyi yere taşımak için hep birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Başarıyı istikrara çevirmek bizim en büyük isteklerimizden birisi. Ancak sahadaki sonuçlar da bunlarla birlikte büyük önem arz ediyor. İlk kez Süper Lig'de mücadele eden bir takım olsak da adımızdan söz ettirmeyi başarıyoruz. Sumudica hocama, futbolcularıma ve tüm ekibimize gönülden inanıyoruz. Birlikteliğin olduğu yerde başarı da gelecektir. Tüm halkımızı cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada Kalyon Stadyumu'nu doldurmaya davet ediyorum."