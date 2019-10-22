Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhammet Demir sağ kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi. Golcü futbolcu, 6 ila 8 hafta forma giyemeyecek.

Adanaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ağrı hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık oluştuğu tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

Ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdulaziz Tetteh'de diz kemiği ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Tetteh, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Bir süre önce sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat edilen Muğdat Çelik ise 6 ay daha forma giyemeyecek.