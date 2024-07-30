Gaziantep FK, Enric Saborit'i renklerine bağladı

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, stoper bölgesine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, 32 yaşındaki İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Enric Saborit, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. 27 Nisan 1992 tarihinde İspanya'nın Mataro şehrinde dünyaya gelen Saborit, futbola ülkesi takımlarından Espanyol'da başladı. 2010 yılında Athletic Bilbao'ya transfer olan Saborit, 2014 yılında olarak Mallorca'ya kiralandıktan 1 sezon sonra Athletic Bilbao'ya geri döndü. Saborit son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv forması giydi.