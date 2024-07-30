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        Haberler Spor Transfer Gaziantep FK, Enric Saborit'i renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK, Enric Saborit'i renklerine bağladı

        Gaziantep FK, 32 yaşındaki İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:06
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        Gaziantep FK'ya İspanyol stoper!
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        Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, stoper bölgesine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, 32 yaşındaki İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni transfer Enric Saborit, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

        27 Nisan 1992 tarihinde İspanya'nın Mataro şehrinde dünyaya gelen Saborit, futbola ülkesi takımlarından Espanyol'da başladı. 2010 yılında Athletic Bilbao'ya transfer olan Saborit, 2014 yılında olarak Mallorca'ya kiralandıktan 1 sezon sonra Athletic Bilbao'ya geri döndü. Saborit son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv forması giydi.

        1.87 cm boyundaki sol ayaklı stoper, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve pas tekniğiyle ön plana çıkıyor. Kariyerinde toplam 417 resmi karşılaşmaya çıkan Saborit 21 gol atıp 27 kez de asist yapmasının yanı sıra 6 sezon formasını giydiği Maccabi Tel-Aviv'de 4 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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