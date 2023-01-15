STAT: Kalyon Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.
Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.
LİGDE 7. RANDEVU
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 7. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 6 mücadelede sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 16 golüne, Gaziantep FK 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep’te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, İstanbul’da da Fenerbahçe aynı skorla rakibini yendi.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 13 puan topladı. Rakip filelere 16 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde ise 6 gol gördü.
İRFAN CAN CEZALI
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer almazken, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 2 maç men cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.
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