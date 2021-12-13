Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 16. hafta maçına sahne olacak Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Szalai, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Berisha
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