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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, Girondins Bordeaux takımından Aliou Badji'yi transfer etti - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK, Girondins Bordeaux takımından Aliou Badji'yi transfer etti

        Gaziantep Futbol Kulübü, Fransa Lig 2 takımlarından Girondins Bordeaux forması giyen golcü oyuncu Aliou Badji'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:01
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransa Lig 2 ekibi Girondins Bordeaux forması giyen golcü futbolcu Aliou Badji’yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep ekibi, Fransa Lig 2 takımlarından Bordeaux forması giyen Aliou Badji’yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

        Kariyerinde 224 maça çıkan Aliou Badji toplamda 62 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

        Gaziantep Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa Ligi takımlarından Girondins Bordeaux forması giyen Aliou Badji ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Aliou Badji, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Aliou Badji’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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