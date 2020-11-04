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Gaziantep FK'li Djilobodji'den taraftarlara gol sözü:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikinci sezonunu geçiren tecrübeli defans oyuncusu Papy Djilobodji, bu sezon henüz skor üretemediğini belirterek, taraftarlara gol sözü verdi.

Gaziantep FK'li Djilobodji'den taraftarlara gol sözü:

Senegalli savunmacı, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirip, enkazdan canlı çıkarılan depremzedeleri izlerken çok heyecanlandığını ifade etti.

Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacaklarını hatırlatan Djilobodji, "Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Umarım 3 puanı alan taraf biz oluruz. Beşiktaş lige iyi başlayamadı ama daha sonra toparlandılar. Sonuçta Beşiktaş'ın gücü belli. Öte yandan ligdeki her maç zor. Tüm takımlar birbirini yenebilecek güçte. Umarım bu maçta gülen taraf biz oluruz." diye konuştu.

Papy Djilobodji, geçen sezon takıma 6 golle destek verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben bir savunmacıyım. Önümüzde 30'dan fazla maç var. Şu ana kadar 7 maç oynadık ve ben henüz gol atamadım. Evet gol atmayı ben de çok istiyorum ve gol atacağım. Bunun için herkese söz veriyorum. Çünkü gol attıkça kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ise İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntü duyduğunu ve böyle bir ortamda futbol konuşarak kamuoyunu meşgul etmek istemediğini belirterek, gazetecilerin röportaj talebine olumlu yanıt vermedi.

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