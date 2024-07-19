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        Haberler Spor Transfer Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi renklerine bağladı

        Gaziantep Futbol Kulübü, ön libero bölgesine takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:02
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        Cyril Mandouki, Gaziantep FK'da
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        Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ön libero bölgesine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Fransa Ligi takımlarından Paris FC forması 33 yaşındaki Martinikli ön libero Cyril Mandouki'yi ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

        Kariyerinde farklı takımlarla 357 resmi karşılaşmaya çıkan Mandouki, 10 gol, 9 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Martinik Milli Takımı’nda da 12 kez forma giydi.

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