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        Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 4 maç sonunda 4 puan toplayan bordo-mavililer, Gaziantep'i devirip galibiyetle tanışmak istiyor. 4 maçta 1 galibiyet alan ve 3 puanı bulunan Gaziantep FK da güçlü rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:57
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        STAT: Gaziantep BŞB

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan, Bruno Viana, Okereke.

        Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza.

        Trabzonspor, ligde geride kalan 4 maçta 4 beraberlik aldı ve 4 puan topladı.

        4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Gaziantep FK'nın ise 3 puanı bulunuyor.

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        14. RANDEVU

        İki takım geride kalan 10’u Süper Lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

        TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

        Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Savic, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Edin Visca ile sakatlığı süren Enis Destan maçta forma giyemiyor.

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