Gaziantep FK’da koronavirüs şoku

Ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması yarın saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.