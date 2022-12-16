Kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 15 Aralık 2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir. Kulübümüzün genel kurulu, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın dernek binamız olan Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'mizde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.,
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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