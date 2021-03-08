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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den hakem Mete Kalkavan'a tepki

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Ligin 29. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları maçı yöneten hakem Mete Kalkavan'ı eleştirerek, "Evet Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti ama bu Beşiktaş için geçerli. Tüm kararları rakibimiz lehine verdi, biz ise maç boyunca adeta yıpratıldık." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den hakem Mete Kalkavan'a tepki

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, son haftalarda hakem hatalarıyla canlarının yandığını belirtti.

Maçlardan sonra futbol konuşmak istediklerini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Beşiktaş şu anda belki de ligimizin en formda takımlarının başında geliyor. Bizim rakibimize büyük saygımız bulunuyordu ve bu doğrultuda bu karşılaşmaya hazırlandık. Maçın geneline baktığımız zaman iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak öyle kırılma anlarında çalınan, çalınmayan düdükler var ki ne yazık ki hakemler yine canımızı yaktı. Öyle bir maç düşünün ki, karşılaşma boyunca rakibimiz hakeme tek itirazda bulunmuyor. Evet Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti ama bu Beşiktaş için geçerli. Tüm kararları rakibimiz lehine verdi, biz ise maç boyunca adeta yıpratıldık. Buna rağmen son dakikalarda Andre Felipe'nin şutunda top direkten dönmese haklı bir puanla ayrılıyor olacaktık. Ama son zamanlardaki şanssızlığımız bu maçta da ne yazık ki devam etti. Hakemlerden de bir kez daha rica ediyorum, müsaade etsinler ki sadece futbol konuşalım."

"ANLAYIŞLA KARŞILAMAMIZ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

"Beşiktaş'ın attığı ilk golden önce Kenan Özer'e yapılanın çok net bir faul olmasına karşın, hem hakemin hem de VAR hakeminin bunu görmemesinin skora etki ettiğini" savunan Başkan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Rakibimizin oynadığı futbol veya galibiyetini gölgeleme niyetinde asla değiliz. Rakibimizi tebrik ediyoruz ancak kırılma anlarında maçın hakemi sahnedeydi. Yediğimiz ilk golden önce Kenan Özer’e yapılan çok net bir faul var. Hakem o anda faul kararı vermedi ancak VAR'dan nasıl bir uyarı gelmiyor? Gerçekten bunları anlamamız, anlayışla karşılamamız artık mümkün değil. Karşılaşma 0-0 ilerlerken, Dicko ile birebir yakaladığımız pozisyonda yine rakip oyuncu tarafından yapılan bize göre net bir faul var. Bu pozisyonda son adam kuralını göre belki bir kırmızı kart bile verilebilirdi. Bu tarz maçlarda böylesine düdüklerin, takımların ismine göre verilmemesi gerekiyor. Adalet, adalet, adalet başka da bir şey istemiyoruz."

Son zamanlarda kazandıkları maçlardan sonra bile hakem hatalarını konuşmak zorunda kaldıklarını belirten Büyükekşi, "Sezonun özellikle ikinci yarısında oynadığımız tüm karşılaşmalarda bariz hatalarla karşı karşıya bırakıldık. Kazandığımız maçlardan sonra bile hakem hatalarıyla konuşmak zorunda bırakıldık. Çağrımız, ayrıcalık değil eşitlik istiyoruz yönünde oldu. Ancak bu konuda sesimize kulak verilmediğine inanıyorum. Bu sadece Gaziantep'in meselesi değil özellikle tüm Anadolu takımlarımızın ortak sorunu haline geldi. Baktığımız zaman, büyük takımların yaptığı her açıklamanın ardından oluşan kamuoyu hakemler üzerinde de baskı yaratabiliyor. Ancak Anadolu takımları bunları dile getirdiğinde yok sayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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