AA

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, 2-1 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçında futbolcularının sahaya karakterlerini koyduğunu ve takım olarak güçlerini bir kez daha ispatladıklarını aktardı.

Beklenmeyen bir süreç yaşadıklarını ve bu doğrultuda Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın öneminin arttığını kaydeden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Sivasspor maçının ardından yaşanan talihsiz olaylardan dolayı hocamız Sumudica ile yollarımızı ayırmıştık. Kısa süre içerisinde takımımızı bu yaşanılan olayların dışında tutarak, onların sadece futbollarına konsantre olması yönünde çalışmalar yaptık. Kendileri de bu karşılaşmada futbolculuk yeteneklerinden ziyade karakterleriyle mücadele etti. Zorlu bir rakibe karşı üstün bir mücadele göstererek haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Antrenörümüz Erdal Güneş'e de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Yaklaşık dört yıldır antrenörlük görevinde bulunuyor ve en zorlu zamanlarda bile elini hep taşın altına koydu. Onun da bu galibiyette payı yüksektir, kendisine de teşekkür ederim. Ligde üst sıralardan bu galibiyetle birlikte kopmadık ve zirve yarışımızı sürdürmeyi başardık."

Kulüplerde bir başarı varsa bunun asla yalnızca futbolcuların, teknik heyetin veya yönetimin başarısı olarak gösterilemeyeceğini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Futbolda başarıyı sağlayan en önemli etkenlerden birisi de aile olabilmektir. Beklenmedik bir şekilde yollarımızı ayırdığımız Marius Sumudica'nın takımımıza çok büyük katkıları oldu. Kendisi de yaptığı son basın toplantısında başarının asla sadece kişilere bağlı olmayacağını dile getirerek önemli bir mesaj verdi. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Sumudica gerekse de teknik heyetiyle önemli işlere imza atıldı, yönetimimiz de her zaman kendisine destek verdi. Sonuca baktığımız zaman önemli bir takım olmayı başardık, bunun hikayesi de birlik, beraberlikten geçiyordu. Şu an takımımızda aile ortamı devam ediyor, bu da hem sahada hem de saha dışında çok net şekilde gözlemlenebiliyor. Bu ortamın sürmesi adına tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz."

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktaran Büyükekşi, "Ligde hiçbir maçın kolay olmadığının bilincindeyiz. Çaykur Rizespor da ülkemizin önemli camiaları arasında yer alıyor ve onlara da saygı duyuyoruz. Amacımız bu karşılaşmada da galibiyet alarak taraftarlarımızı sevindirebilmek. Oyuncularımıza da teknik heyetimize de gönülden güveniyoruz. Bu zorlu deplasmana da galibiyet için gideceğiz, ümit ediyorum iyi gidişatımızı sürdürmeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÖZLEMİ

Büyükekşi, salgın nedeniyle zirve yarışında taraftarlarından yoksun olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar gösterdiğimiz performansla her zaman ilk 5 sıra içerisinde olmayı başardık. Tarihi bir başarı hikayesi yaşıyoruz ve her maçtan sonra 'Keşke taraftarlarımızla olsaydık' diye hayal kuruyorum. Böylesine önemli bir gidişat yakalamışken onların yanımızda olmaması bizler için üzücü bir durum. Elbette içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle biraz ayrı kaldık ancak en kısa sürede de onları yeniden statlarda göreceğimize inanıyorum. Dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olan tüm taraftarlarımızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz. Onlar bizler için çok kıymetli, inşallah gurur duydukları bu takımı daha iyi yerlerde görecekler."

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 1 yıldır iç saha maçlarında yenilmeyerek zorlu bir deplasman takımı haline geldi.

Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Gaziantep temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.

Ligin geride kalan 19 haftasında sadece 2 kez yenilip 9 kez rakiplerinden 3'er puan alan Gaziantep ekibi, bir haftayı bay geçtiği ligde 7 karşılaşmada da beraberliği bozamadı. 34 puana ulaşarak ligin üst sıralarına tutunan kırmızı-siyahlıların iç saha performansı da daha etkileyici konumda.

ZORLU DEPLASMAN

Gaziantep FK, bu sezon iç saha maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Geride kalan haftaların 9'unu iç sahada tamamlayan Güneydoğu ekibi, sahasında 9 maçın 6'sını kazandı, 3'ünde de beraberliği bozamadı. Böylelikle 21 puanı hanesine yazdıran Gaziantep temsilcisi, ligin iç saha performansları incelendiğinde Beşiktaş'tan sonra en çok puan toplayan takımı oldu.

Gaziantep FK'nin iç saha performansında da uzun bir yenilmezlik serisi bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Gaziantep FK, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 16 maçta 9 galibiyet, 7 de beraberlik elde etti. Dün Hes Kablo Kayserispor karşılaşması baz alındığında Gaziantep FK, sahasındaki 16 maçta rakibine geçit vermedi.

MÜSLÜM ÖZMEN: İNŞALLAH BU ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, kulüp olarak adından söz ettiren bir takım haline geldiklerini söyledi.

Her hafta oynanan oyun anlamında takdir edildiklerini aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Bu hafta da önceki haftalar gibi adına yakışır bir oyunla galibiyeti hanemize yazdırdık. Yakalanan istatistik gerçek anlamda rakip takımlar üzerinde baskı kurmaya başladı. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Rakiplerimiz biliyor ki Gaziantep güçlü bir ekip ve zor bir deplasman. Alınan her galibiyet ve puan taraftarımıza hediyemiz olsun."