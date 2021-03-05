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Maxim, gazetecilere, geçen hafta 10 kişi kalmalarına rağmen Gençlerbirliği maçını kazandıklarını hatırlatarak, bu yüzden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Daha önceki haftalarda da iyi mücadele ettiklerini ancak 3 puan elde edemediklerini anlatan Maxim, şöyle konuştu:

"10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize öz güven kazandırdı. Ayrıca takım olarak sahada herkesin birbirine ne kadar yardımcı olmaya çalıştığını da Gençlerbirliği maçında gösterdik. Bu öz güven önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Mesela önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili çok pozitif düşünüyorum. İstanbul'a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. "

Rumen futbolcu, kendi performansıyla ilgili bir soruyu da "Performansımın düştüğünü düşünmüyorum. Önceden goller atıp, asistler yapıyordum. Şimdi biraz daha düştü. Belki o yüzden performansımın düştüğünü düşünülüyor ama futbol sadece skor değil. Hep skora katkıda bulunmak istiyorum ama bu bir takım oyunu. Hep beraber oynuyoruz. Çalıştıkça yeniden skora katkıda bulunmaya çalışacağım. Bunu ben de çok istiyorum." diye konuştu.

Maxim, takımın bulunduğu konum itibariyle beklentilerin yüksek olduğunu aktararak, "Hocam benim serbest oynamama izin veriyor. Bu da bana öz güven veriyor aslında. Bu şekilde giderek daha iyi yerlere geleceğim. Bizden beklentinin farkındayız. Bunun için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.