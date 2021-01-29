Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 35 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile bu akşam saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Falcao maç kadrosunda yer alamayacak

GAZİANTEP'TE SAKATLIK RAPORU

Gaziantep ekibinde, sakatlığı devam eden Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

GAZİANTEP FK İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.