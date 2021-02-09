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Güvenlik kamerasıyla tespit edilen 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP - Güvenlik kamerasıyla tespit edilen 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA

Farklı tarihlerde 3 motosiklet çalınması ile 2 evden ve 1 otomobilden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.İncelemede, hırsızlık şüphelilerin S.S, M.Ş. ve E.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. ve M.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında bulunan 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen şüphelinin kapısı açık kalan ve içerisinde motosiklet bulunan evin etrafında bir süre gezdiği ve kontrol ettikten sonra motosikleti alıp bölgeden uzaklaştığı yer aldı.

Bir başka kamera kaydında ise bir evin önüne gelen şüphelinin, içeriye girdikten kısa süre sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görüldü.​​​​​

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