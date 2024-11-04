Gaziantep'te kaza, Karkamış ilçesi kırsal Subağı Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Yusuf Ateş (78) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştıktan sonra savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İHA'da yer alan habere göre feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HASTANEDE CAN VERDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Ateş ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Zeliha Ateş (76) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.