Büyük acı! Karı koca birlikte öldü!
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu araçlardan birinde bulunan 78 yaşındaki Yusuf Ateş ile 76 yaşındaki Zeliha Ateş, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
Gaziantep'te kaza, Karkamış ilçesi kırsal Subağı Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Yusuf Ateş (78) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştıktan sonra savruldu.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YAŞLI ÇİFT HASTANEDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Ateş ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Zeliha Ateş (76) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diğer 2 yaralanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.