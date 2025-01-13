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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Yerden sıçrayan taş hayattan kopardı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yerden sıçrayan taş hayattan kopardı!

        Gaziantep'te, çamura saplanan TIR'ı kurtarmaya çalışırken yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 53 yaşındaki Reşit Yıldırım, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:56
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        Yerden sıçrayan taş hayattan kopardı!
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde, 34 gün önce yaşanan olayda, çamura saplanan TIR'ı kurtarmaya çalışan Reşit Yıldırım'ın (53) başına aracın lastiğinden fırlayan taş isabet etti.

        HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        34 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Yıldırım, buradaki müdahalelere rağmen 34 gün sonra hayata veda etti. Reşit Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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        #gaziantep
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