Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri kıta kıta geziyor



Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerinde hesabını veremediği pek çok karanlık nokta bulunduğunu belirterek, "Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok. Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. 'Temiz para arıyoruz' diyor. Ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi düyunu umumiyeden, biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış törenine katıldı. Gaziantep'te kent içi ulaşımı rahatlatması amaçlanan ve yapımı tamamlanan 2,5 kilometre uzunluğundaki Gaziray banliyo hattı başta olmak üzere 70 yeni fabrikanın da aralarında olduğu 30 milyar TL bütçeli 169 eserin açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Havalimanından ilk olarak Beylerbeyi bölgesine geçen Erdoğan, burada Gaziray hafif raylı banliyo treni ile açılış törenin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geldi.

Alanda kurulan platforma çıkan ve 11 ay aradan sonra geldiği Gaziantep'te kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 11 aylık aranın ardından sizlerle tekrar bir arada olmaktan hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri coşkuyla bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri tüm kalbimizle Allah için seviyoruz. Sizlerin muhabbetinden bu şehrin de bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları sizler gibi yol arkadaş verdiği için hamdediyorum" dedi.

'MİTİNG ALANINDA 60 BİN KİŞİ BULUNUYOR VE GELİŞLER DEVAM EDİYOR'

Miting alanında resmi rakamlara göre 60 bin kişinin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim düşüncemiz hep milletten yanadır, vatandan yanadır. Bunun için 20 yıldır, gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede, verdiğimiz her kavgada yanımızda milletimiz vardı, yanımızda Gaziantep vardı. Sordum; şu anda meydanda resmi rakamlara göre 60 bin kişi bulunuyor ve gelişler devam ediyor denildi. Biz vesayetin oyunlarını işte sizlerle beraber bozduk. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle beraber göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı beraber direndik. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını emeğimizle, üretimimizle, alın terimizle beraber boşa çıkardık. Türkiye yüzyılı için gereken temeli beraber attık" diye konuştu.

Güçlü Türkiye için gece gündüz çaldıklarını ancak bu topraklar için hesap yapanlar olduğuna değinen Erdoğan, "Onlar da boş durmuyor. Onlar da kendi etki alanlarında Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir. Bunun için bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Hele hele köken, inanç meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, parçalanmak, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin ortasından asla sapmadık. 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz" dedi.

'HAMBURGERDEN BAŞKA ANLATACAK HİÇBİR ŞEYİ YOK'

Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo üretildi. Rahmetli Menderes'in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin, rahmetli Özal'ın değişim vizyonuna saldıranların da bize çıkartmadık engel bırakmayanların da ellerinde aynı senaryo vardır. Milletimiz o engin ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı için emperyalistlerin tezgahlarını her defasında başlarına geçirdi. Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor. Türkiye yüz yılının seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı. İşte görüyorsunuz birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok. Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. 'Temiz para arıyoruz' diyor. Ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi düyunu umumiyeden, biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık. Bu kardeşiniz IMF'ye kapıları kapattı mı? IMF'ye 'sizinle işimiz bitti' dedi mi? O gün bugün artık bizim IMF ile herhangi bir şeyimiz yok. Ama CHP ne yaptı? IMF temsilcileriyle İstanbul'da otellerde bir araya geldiler. Onlar varsın yine onlarla birlikte yürüsünler. Ama bizim onlarla işimiz yok. Zira biz kendimize yeteriz. Gücümüz var artık o kapılarla işimiz yok. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı pasif daireye sokmak için dört dolanıyor. Yine bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başında kim ülkenin kapanmış bir yarasını böyle hoyratça açar. Aklı başında kim, kendi devletini, uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. Kim milletvekillerini mahkemelerde, hakimlerin üzerine yürütüp düşünün, CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış ya. Yargıda bunların hesabını soracağız. Tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kuran bunlar siyaset değil proje ürünü hamlelerdir. Bunları yapanlar da siyasetçi değil proje elemanlarıdır. Proje elemanlarının ülkenin ve milletin yönetimine hakim olduğu geçmişteki karanlık günlerin bedellerini, tekrar önümüze getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz."

'CUMHURİYETE TEK KURUŞLUK FAYDALARI YOK'

CHP'nin isminde Cumhuriyet olmasına karşın Cumhuriyete hiçbir faydaları olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunlarda öyle bir zihniyet var ki hem ülkeyi kana ve ateşe bulayanları sırtlarını alır taşırlar, hem de aynı ithamla ortalığı birbirine katarlar. Sorsanız partilerinin cumhuriyetle yaşıt olduğunu söylerler ama cumhuriyete tek kuruşluk faydaları yoktur. Sorsanız partilerinin adında cumhuriyet vardır ama cumhuriyeti yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar, baktılar ki işler tıkırında yürüyor. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama yapamayacaklar. Milletimiz tıpkı geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar mı? Bakınız biz kendi parti programlarımızda Cumhur İttifakı olarak katıldığımız toplantılarda her fırsatta Rabia'mızı tekrarlıyoruz değil mi? Kardeşlerim neydi Rabiamız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız. diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte Türkiye bu. Peki CHP'nin altılı masasının etrafında oturan ve çevresinde dolanıp duran partilerden herhangi birinin ağzından bu ifadeleri duyuyor musunuz? Halbuki bunlar 85 milyon ferdi millet yapan değerlerin özetidir. Bugün hiçbir sorumlulukları yokken bu değerlere sahip çıkamayanların şayet yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini ne tarafa çevireceklerini biliyor musunuz? Yapacakları iş şudur. Güvenliğimizi, ülkemiz sınırlarının dışına attığımız terör örgütlerinin hamiliğini yürütenlere havale edecekler. Ekonomimizi, küresel sermayenin tetikçileri, IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı, ellerindeki dijital mecraları, milli ve manevi değerlerimizi zehirlemek için kullananların insaflarına terk edecekler. İş bilmezlikleri, kimi yerde kasıtlı sabotajlarıyla kısa sürede çökerteceklerdir. Velhasıl Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler. Bazen kendi kendimize, acaba bunları söylerken karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz diye sorduğumuz oluyor. Sonra bakıyoruz aksini düşünmemize imkan sağlayacak Bir tane aklı başında adamları, bir tane aklı başında politikaları, bir tane aklı başında söylemleri yok. Beton duvara vursanız ses gelir ama arkadaş bunlardan hayırlı bir ses çıkmıyor. Bu acı gerçekleri sürekli milletimizle konuşmak zorunda kalmak bizim de canımız acıyor. Ama biliyorsunuz demokrasilerde bir ülkede iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Karşınızda kaliteli bir muhalefet varsa iktidar olarak siz de sürekli kendinize çeki düzen vermek mecburiyetinde kalırsınız. Biz 20 yıldır böyle bir muhalefete özellikle rastlamadığımız için her işimizin doğrudan milletimizle istişare ederek yürütüyoruz. Her derdimizi milletimizle paylaşıyoruz. İnşallah Türkiye yüz yılını da sizlerle beraber inşa edeceğiz."

'169 ESERİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te kamu ve özel sektör eliyle yapılan 169 eserin açılışını yapacaklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, hasbihal etmenin, şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin resmi açılış sevincini de paylaşmak üzere geldik. Kamu eliyle tamamlanan 14 milyar 100 milyon lira bütçeli 99 eserin, özel sektör eliyle ülkemize kazandırılan 15 milyar 905 milyon lira bütçeli 70 fabrikanın resmi açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon lira olan 169 tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Açılış listemizin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık yatırım olan Gaziray yer alıyor. Uzunluğu 25,5 kilometreyi bulan güzergahıyla gelişen ve büyüyen Gaziantep'in şehir içi ulaşım ihtiyacının karşılanmasına büyük katkısı olacak bir proje. Bünyesinde 16 istasyon var, 3 tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçidiyle gerçekten tarihi bir yatırım olan Gazirayın şehrimize kazandırılması sürecinde yaşanan sıkıntıların ortaya çıkan esere değdiğine inanıyorum. Şimdi onunla buraya geldik. Gazirayın yer altından geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini büyükşehir belediyemiz spor ve oyun üniteleriyle süs havuzlarıyla ışıklandırmasıyla, yeşil alanlarıyla çok güzel bir park olarak düzenledi. Otoparkı, bisiklet yolları ve kaldırımlarıyla 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. TOKİ'nin, Şehitkamil ilçemizde tamamladığı 1133 konut ile İslahiye'de tamamladığı 596 konutu, ticaret merkezleri, çevre düzenlemeleri ve diğer donatılarıyla hizmete açıyoruz. Ayrıca Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın Oğuzeli'nde yaptığı 26 konut ile çeşitli ilçelerimizdeki altyapı yatırımlarını da buradan resmen hizmete alıyoruz. Şimdi Gaziantep'e halen devam eden projeler haricinde ilk evim kampanyamız kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. Yine ilk iş yeri projemiz kapsamında da 500 iş yeri inşa edeceğiz. Kampanyanın üçüncü başlığı olan ilk evim, arsa kapsamında ise 45 bin konut amaçlı arsayı Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bu konutların hem yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep'in geldiği yer atalarımızın dediği gibi bir elin nesi var? Iki elin sesi var diyerek anlattığı birlik ve beraberliğin en somut örneğidir. Tabii Gaziantep aynı zamanda ülkemizin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden biridir."

'OSB BAŞKANI, FABRİKA SAYMAYA GELENLERE YARDIMCI OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce kentte açılışını yaptığı 300 fabrikanın olmadığını iddia edenlerin kente geldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Biliyorsunuz 2 yıl önceki ziyaretimizde Gaziantep'te 300 fabrikayı birden hizmete açmıştık. Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet buna inanmayıp gelip Gaziantep'te fabrika saymaya kalkmıştı. Gerçi bunların 300 fabrikayı saymaya yetmeyeceği için onu bile doğru dürüst beceremediler. Bugün de o tarihten bu yana yapımı tamamlanan 70 yeni fabrikanın açılışını yapıyoruz. Buradan Organize Sanayi başkanımız Cengiz beyden rica ediyorum. Kendisi Gaziantep'e gelip bu fabrikaları saymaya çalışanlara yardımcı olsun. Çünkü şehirdeki 1200 fabrika arasında bu yeni eserler bunların işleri iyice zorlaşacak. Ama yapacak bir şey yok. Artık o kadarına da katlanacaklar. Bu vesileyle ülkemizin kendi alanında en çok istihdam sağlayan, ihracatı ayda 1 milyar dolara yaklaşan aylık 550 milyon kilovat saatle en çok elektrik tüketen, Fırat Nehri'nin suyunu, sanayicilere getirecek yeni yatırımı ve 50 megavatlık güneş enerjisi santrali projesiyle hizmet çıtasını yükselten, yatırım üretim, istihdam, ihracat, cari fazla ile evet büyümeyi başaran bir Türkiye var. Türkiye şu anda dünyaya örnek. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi. Türkiye ekonomik programının ne olduğunu görmek isteyen gelsin, Gaziantep'e baksın."

Gaziantep'te yapımı devam eden projeleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde kente yeniden geleceğini dile getirdi. Erdoğan, son olarak meydanı dolduranlardan Gaziray'ın ne kadar bedava kullanılmasını istediklerini sordu. Alanı dolduran kalabalığın '1 ay' cevabı üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle yapacağız. Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından video bağlantısı ile bazı bölgelere de bağlanarak 169 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-11-05 18:58:05



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